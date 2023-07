Turizmus 6 perce

Emelkedő vendégszám, növekvő árbevétel – rengetegen választották a Balatont

Nemcsak a Balaton hőmérséklete, az oda érkező vendégek száma is jelentősen emelkedett július harmadik hétvégéjén. A nyár eddigi legmelegebb napjaiban nem csak belföldi, hanem külföldi vendég is sok volt az adatok szerint. Jelentősen megugrott az egynapos turisták száma is, a legtöbb vendég Siófokon volt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból az is látszik, hogy hat balatoni településen volt a térségbe érkező vendégek fele – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerdán az MTI-vel.

Fürdőzők a Balatonban a keszthelyi városi strandon 2022. augusztus 5-én Forrás: MTI Fotó: Varga György

Az NTAK adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7 százalékkal nőtt a Balaton partján, július második hétvégéjéhez képest pedig közel 10 százalékkal voltak többen a térség szálláshelyein a hónap harmadik hétvégéjén. Júniusban 5 százalékkal több belföldi és 3 százalékkal több külföldi vendég érkezett a bázisnak számító 2019-hez képest. 2022-höz viszonyítva idén júniusban a külföldi vendégek száma 19 százalékkal, a vendégéjszaka forgalom pedig 8 százalékkal volt magasabb. A mobilcella adatok szerint az egynapos turisták száma 22 százalékkal emelkedett júniusban. Az egy napra indulók száma minden vármegyéből nőtt, de leginkább Tolnából (+40 százalék), Zalából (+39 százalék) és Nógrádból (+34 százalék) indultak el így a legtöbben. Júniusban a leglátogatottabb attrakció az Aranypart szabadstrand Siófokon, a Malom-tó Tapolcán, valamint a Zalakarosi fürdő volt. Mindhárom látogatottsága emelkedett, 9, 10, illetve 26 százalékkal. Július 1–12. időszakra vizsgálva a belföldi látogatások növekedési üteme még jelentősebb, 14 százalék, 11 százalék és 50 százalék.

A Balatonnál a szálláshelyi bevételek értéke 38 milliárd forintról 48 milliárd forintra emelkedett az első félévben, ami 26 százalékos növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az idei júniusi 15,8 milliárd forint szálláshelyi árbevétel 7 százalékkal volt magasabb, mint 2022 júniusában, a júliusi árbevétel pedig 9 százalékkal több a tavalyihoz képest.

A térség települései közül a vendégéjszakák száma alapján Siófok volt a legnépszerűbb 130 ezer vendégéjszakával, ezt követte Balatonfüred 102 ezer, Hévíz 100 ezer és Zalakaros 65 ezer vendégéjszakával, de sokan voltak Zánkán, és Zamárdiban is. Ez a hat település adta a térség teljes vendégforgalmának 51 százalékát.

A jó idő mellé kiemelkedő vízállás is társul – évek óta nem volt olyan magas a Balaton vízállása nyáron, mint most. Míg 2020-ban 100 centiméter, 2021-ben 105, 2022-ben 88 centiméter volt a Balaton vízszintje, most 108 centiméter.

