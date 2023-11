Az árak a takarmányköltségek mintegy 30 százalékos visszaesése miatt mérséklődtek, de a tavalyinál csapadékosabb időjárás is segítette a magyarországi halgazdaságok működését, ugyanis biztosította a megfelelő vízellátást számukra. A kedvező ár ugyanakkor attól is függ, hogy a bolti árazásban milyen mértékben érvényesül a csökkenés. Az agroinform.hu abban bízik, hogy a vevőknek is kevesebbet kell majd fizetniük, mint tavaly.