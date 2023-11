Takács Ernő szerint optimizmusukat a makrokörnyezet javulása, egyebek mellett az alacsonyabb kamatkörnyezet és a vásárlóerő növekedése is alátámasztja. Megjegyezte azt is, hogy az ágazat sokkal jobb helyzetben van, mint 2008-ban, hiszen a piacon most van pénz és van elérhető befektetésre váró tőke.

Kiemelte, továbbra is bővül az ipari ingatlanok piaca: az iparlogisztikai épületállomány elérte az 5 millió négyzetmétert, Budapest és környékén ebből 3,5 millió négyzetméter található, azonban a fejlesztés hangsúlya egyre inkább a vidéki iparfejlesztési központokra helyeződik át.

Takács Ernő örömtelinek nevezte, hogy a kormány működőtőke bevonzási programjának köszönhetően a tavalyi 6,2 milliárd euróhoz képest idén 8 milliárd euró – soha nem látott mértékű – működőtőke áramlik az országba, elsősorban gyártelepítési és munkahelyteremtési célból. Mindez az ingatlanfejlesztőknek nagy lehetőség, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak ingatlanra van szükségük egyebek mellett a termelési, raktározási tevékenységük ellátáshoz.

Az irodapiacon folytatódott a lassulás, ám miközben csökken a fejlesztési volumen, már emelkedik a kereslet

– mondta az IFK elnöke, hozzátéve, idén várhatóan 165 ezer, jövőre 140 ezer, 2025-ben pedig ennél is kevesebb négyzetméternyi új irodát adnak át.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztõi Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke beszél a XI. Ingatlanfejlesztés napja alkalmából tartott rendezvényen, az IFK és a Liget Budapest Projekt sajtótájékoztatóján a Néprajzi Múzeumban 2023. november 20-án

Takács Ernő szerint egyértelmű vesztese ennek az időszaknak a lakáspiac, ahol a magas infláció, a magas kamatkörnyezet és a vásárlóerő csökkenése is leállította az újlakás-értékesítést és a lakáspiaci tranzakciók száma is jelentősen zuhant. A csok plusz konstrukció mérsékelheti a lassulást, de az igazi forgalmat a hitelkamatok jelentősebb csökkenése és újabb kamattámogatott hitelkonstrukciók hozhatnak az új és a használt lakások piacán.

A szálloda üzletágról elmondta, örömteli, hogy az országban, azon belül elsősorban a fővárosban folyamatosan nő a turizmus bevétele és egyre több turista látogat az országba. A hotelpiac jól teljesít, folyamatosan emelkednek a szobaárak, mondta.

Az ingatlanpiac értékelése mellett a hétfői eseményen megemlékeztek Budapest 150. születésnapjáról is. Azért szervezték az eseményt – a Néprajzi Múzeumba – a Liget egyik épületébe, mert város- és ingatlanfejlesztési szempontból is ez egy olyan jelentőségű kulturális beruházás, amely méreteit tekintve is világszínvonalú, mondta el Takács Ernő.