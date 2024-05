A gazdasági kihívások ellenére az MBH Bank rendkívül jó eredményeket ért el 2023-ban: a korrigált, adózás előtti teljes átfogó eredmény meghaladta a 345 milliárd forintot, amely több mint duplája a megelőző évinek. A bank másik fontos mutatója, a mérlegfőösszeg pedig az év végére már bőven meghaladta a 11 ezer milliárd forintot – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Emlékeztetett rá, hogy az MBH Bank az elmúlt években olyan erős intézménnyé vált a banki piacon, amely partnerként áll a gazdaság szereplői mellett, és méretéből, illetve szakértelméből adódóan a teljes gazdasági spektrumot kiszolgálja, legyen szó akár lakossági, akár vállalati vagy önkormányzati ügyfelekről.

„A magyar gazdaságban mi már nem csupán kiszolgálunk, hanem ezáltal közvetlenül is a gazdasági növekedés beindítói vagyunk, persze sosem egyedül, hanem a magyar vállalatokkal közösen.

A hazai vállalkozások hozzák a tehetséget és a víziót, mi pedig segítünk, hogy az álmok ténylegesen megvalósuljanak, ami aztán mindannyiunk közös sikere” – mondta az elnök-vezérigazgató.

Forrás: MBH Bank

Ami a működési környezetet, és a kilátásokat illeti, Barna Zsolt szerint

a kilábalás első jeleit – a GDP-adatokon túl – már a múlt év utolsó negyedéve óta ők maguk is tapasztalják, hiszen minden irányból növekszik az érdeklődés a finanszírozási, illetve a beruházási lehetőségek iránt.

„Ha pedig a hitelezés felfutását várhatjuk, akkor gazdasági növekedést is várhatunk, úgyis fogalmazhatnék, hogy a pénzteremtés és a reálgazdasági értékteremtés ugyanazon érme két oldala. Ha nekünk már jobban megy, az mindig annak is a jele, hogy a magyar gazdaságnak is jobban megy. A gazdasági növekedés tehát az idén újraindul Magyarországon, igaz, valamivel lassabb ütemben a korábban vártnál. A visszapattanást viszont gyorsabbnak gondolom majd, mint 2008 után: anno 4-5 év alatt tudott helyreállni a gazdaság, meglátásom szerint most 1-2 év is elég lesz a regenerálódáshoz” – vélekedett. Barna Zsolt szerint valamekkora állami tulajdont hosszabb távon is kívánatos lenne fenntartani a bankban, ugyanis a mindenkori kormányzatnak is jó, ha van egy olyan, meghatározó súllyal bíró hitelintézet, amely a maga eszközeivel hatékonyan támogatni képes a gazdaságpolitikai célok megvalósulását.

A nemzeti bajnok vállalatok kinevelésére vonatkozó kormányzati elképzeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az MBH Bank maga is meg kívánja erősíteni nemzeti bajnok pozícióját, amelyhez a bankszektorban betöltött szerepe, erős jelenléte, szaktudása kellő alapot biztosít. Nagy hangsúlyt helyeznek emellett a stratégiai szempontból fontos gazdasági területek kiszolgálására, miközben erős értékajánlatot tudnak adni Magyarország minden polgárának és vállalatának. A másik fő szempont, hogy a státuszuk erősítésén túl – finanszírozói szerepkörükből adódóan – a többi nemzeti bajnok vállalatot is igyekeznek támogatni. „Az a célunk, hogy a saját eszközeinkkel támogassuk azt a több száz hazai vállalatot is, amely elérheti ezt a státuszt, és így megvalósulhat majd a nemzeti bajnok cégek számának a jelenlegi duplájára – azaz negyvenre – emelése” – mondta az elnök-vezérigazgató.

A tervezett külföldi terjeszkedés kapcsán elmondta, hogy már most elkezdték felkutatni a potenciális célpontokat.

A teljes interjú IDE kattintva olvasható.