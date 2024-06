A tárcavezető a Mercedes vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően arról számolt be, hogy erre a tárgyalásra olyan időszakban került sor, amely alapvetően meghatározza az autóipar jövőjét, a szektor ugyanis forradalmi átalakuláson megy keresztül, s mostanra gyakorlatilag csupán az elektromos átállás sebessége a kérdés.

Ez olyan helyzet, amikor nem csak az autóipari vállalatok, hanem az országok is versenyeznek azokért a lehetőségekért, azokért a beruházásokért, fejlesztésekért, amelyek eldöntik azt, hogy a jövőben mely országok kerülnek az új korszak győztesei közé, és melyek azok, akik adott esetben hátrányba kerülnek, vagy nem tudják a megfelelő hasznot kivenni ebből az újonnan kialakuló iparágból

– jelentette ki.

Majd leszögezte, hogy Magyarország mindig is az európai autóipar egyik fontos fellegvára volt, így van és volt is ez a hagyományos meghajtás időszakában, és jó esély van arra, hogy így legyen az elektromos meghajtás időszakában is.