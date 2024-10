RÁK

Már éjjel belép a Hold a Rákba. Most a családra, otthonodra fókuszálsz. Most könnyebben működteted a kapcsolataidat. Igazán empatikusan viszonyulsz a másikhoz, és persze cserébe is ezt kapod: támogató kapcsolatokat. Most áll össze az a nagy bolygóháromszög az égen, ami neked igazi áldást hoz a következő napokban.