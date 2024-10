Nem csak a tarifa kedvezményes, ha nappal használjuk, mi magunk is spórolhatunk a hőszivattyúval

„A hőszivattyús rendszerekre fokozottan igaz, hogy az épület megfelelő hőntartásával többet spórólhatunk, mintha folyamatosan fel-letekergetjük a termosztátot. Egy stabil, állandó hőmérséklet megtartása kisebb fogyasztást eredményez. Ha napközben nem tartózkodunk otthon, akkor mérsékelhetjük a fűtést, de ne felejtsük el, hogy a levegős hőszivattyúk a nappali időszakban kevesebbet fogyasztanak, mivel a működés során a külső hőmérsékletből vonják el a hőt” – magyarázta Bánhalmi Zoltán. „Ezért minél melegebb van kint, annál gazdaságosabb az üzemeltetés. Így célszerű a komforthőmérsékletre fűtést még a melegebb nappali időszakra időzíteni, és olyan fűtési rendszereket kialakítani, amiben az energia eltárolható. Így a nappali időszakban, olcsóbban megtermelt energiát tudjuk elhasználni az esti és éjszakai, illetve hajnali órákban, amikor a leghidegebb van” – tette hozzá. Fontos tudni, hogy amikor új épületbe telepítésre kerül a hőszivattyú, akkor az első időszakban az első felfűtés költsége jelentős lehet. „Az épületszerkezet első felfűtése annál drágább, minél hidegebb van kint, ezért érdemes az első indítást a téli hónapok előtt megtenni” – figyelmeztet a Panasonic szakembere.

Számos tévhit él a hőszivattyúkkal kapcsolatban

Az egyik legtöbbet hangoztatott tévhit, hogy nem lehet velük kifűteni a házakat. Ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen a szakszerűen kiválasztott termék teljes mértékben el tudja látni ezt a feladatot. A tulajdonosnak amiatt sem kell aggódnia, hogy a hőszivattyú hangos lesz, hiszen az újabb készülékek rendkívül csendesek, így sűrűn lakott övezetekben is telepíthetőek. Aggályokat szokott okozni, hogy vajon lehet-e alkalmazni kazáncsere esetén. „A megfelelő körültekintéssel telepítve a hőszivattyúkat kazánok helyett is lehet alkalmazni, és segítségükkel akár 60-70 °C-os vizet is elő lehet állítani, amennyiben ez szükséges” – részletezte Bánhalmi Zoltán. A szakember azt is kiemelte, hogy az új hőszivattyúk a H-tarifával kiegészítve rendkívül kedvező fűtési megoldást biztosítanak. Jelentősen kevesebbet fogyasztanak mint a gázkazánok, drága kéményre sincsen szükség esetükben, ráadásul a felhasználás környezetében a károsanyag-kibocsátásuk nulla.