A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Karsai Alba Kft. üzemmegnyitó ünnepségén arról számolt be, hogy a magyar tulajdonú vállalat labortechnikai és orvostechnikai eszközöket előállító gyárat hozott létre, az erre irányuló, több mint négymilliárd forint értékű beruházást pedig az állam 730 millió forinttal támogatta, így elősegítve harminchét új munkahely létrejöttét.

Beszédében felidézte a koronavírus-járvány idején tapasztalt kihívásokat, s kifejtette, hogy

a pandémia rámutatott az emberiség kiszolgáltatottságára, hogy még a legnagyobb, legerősebb országok is súlyos nehézségekkel kerültek szembe, egészségügyi ellátórendszerek roppantak meg.

„Láttuk, hogy mennyire sérülékenyek ezek a rendszerek, és azt is, hogy egy ilyen válsághelyzet micsoda akut hiányt tud előállítani olyan eszközökből, amelyeknek a létezését békeidőben úgymond szinte nem is érzékeljük. Emlékezhetünk arra, hogy micsoda ellátási problémák jelentkeztek, akár az egészségügyi eszközök, akár az oltóanyagok tekintetében (…) És én még emlékszem arra is, hogy vadnyugati filmekbe illő módon küzdöttünk egyes egészségügyi eszközökért, orvosi eszközökért" - mondta.

Majd leszögezte, hogy mindebből le kell vonni a tanulságokat annak érdekében, hogy ha beigazolódnak az arról szóló előrejelzések, hogy a következő időszak akár a világjárványok kora is lehet, akkor hazánk a lehető legjobban fel legyen készülve, és a hatóságok meg tudják védeni az emberek egészségét.

„Ezért az egészségügyi eszközök gyártása, az oltóanyagok és a felhasználásukhoz is szükséges eszközök gyártása stratégiai ágazattá vált Magyarországon"

- húzta alá.

„És pontosan tudjuk, hogy azok az országok tudnak erősek lenni, azok tudják megvédeni magukat ilyen válsághelyzetekben, amelyek a birtokában vannak annak a stratégiai kapacitásnak, amelynek megléte válságon kívüli időszakokban talán észszerűtlennek és pénzügyileg megmagyarázhatatlannak tűnik, de amikor vészhelyzet van, akkor ezek az eszközök emberéleteket tudnak menteni" - tette hozzá.

A miniszter ezért lényeges stratégiai célnak nevezte Magyarország önellátóvá válását az orvostechnikai eszközök gyártása tekintetében. „Ehhez az orvostudományi eszközök gyártási kapacitásait növelni kell. Ennek érdekében számos beruházáshoz adott támogatást a kormány az elmúlt időszakban" - tudatta.