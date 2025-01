A 13. havi nyugdíj februárban érkezik, aminek kifizetését a 2025-ös költségvetés indoklása kiemeli: a nyugdíjasokkal korábban kötött megállapodása értelmében a kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosított az inflációkövető emelés. Ebben az évben a büdzsé nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít, ami a költségvetés egyik legnagyobb tétele – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A 13. havi nyugdíjat az Orbán-kormány építette vissza

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

A 13. havi nyugdíjra több milliárd forintot különített el a kormány

Megmarad a 13. havi juttatás, amire több mint ötszázmilliárd forintos fedezet áll rendelkezésre. A Nők40 program keretösszege pedig 490 milliárd forintra emelkedett. A nőknek negyven év jogosultsági idő alapján lehetőségük van nyugdíjba vonulni, ezzel éves szinten 25-30 ezren élnek. Az állam azokat az idős embereket is támogatja, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.