Terveik megvalósításában a továbbiakban is számítanak az itt dolgozók magas szintű szakmai tudására.

A Pastrami 2009 januárja óta rendelkezik működési engedéllyel, hazai és nemzetközi bisztró kínálatot nyújt a vendégeknek. Az étterem a pastrami nevű közép-európai származású New York-i szendvicsről kapta a nevét, ez az ételkülönlegesség a nyitás óta folyamatosan szerepel a kínálatban. A szendvics alapját képező pastrami hús előállításának teljes technológiai folyamata - pácolás, szárítás, meleg füstölés és párolás - a saját konyhán történik, ahol éves szinten mintegy 600-800 kilogramm pastrami húst állítanak elő. A tágas terekkel rendelkező étterem családbarát hely, gyermeksarokkal rendelkezik, és kutyával is látogatható. Az étterem a napi á la carte rendszerű kiszolgáláson túl rendezvényeket is lebonyolít, catering szolgáltatásokat is nyújt, a nyári szünet alatt pedig a környéken szervezett táborokban részt vevő gyermekeknek kínál ebédet. Ételeik az egyik ételfutár-társaságon keresztül házhoz is rendelhetők - tájékoztatott a Mészáros Csoport közleményében.