A szakember dolgozik az Árkádnak is, ahol az online és offline kommunikációs csatornákat ötvözik, ennek köszönhetően idén 15 millió megtekintést értek el a közösségi médiafelületekre feltöltött tartalommal. A helyzet azonban az, hogy az netes vásárlásnak is vannak vásárlói élmény vonzatai. A legfontosabb ezek közül az, ha a csomag a tervezett időben a megadott helyre érkezik és nem mellesleg az van benne, amit rendelt vevő. Ezek nagyrésze kifejezetten offline vonzatú. Online vásárlásnál például az is erősíti a vásárlói élményt, ha a termék rendelése egyszerű, a rendelési felület „vezeti” a vevőt és minden fontos információ szembeötlő, azonnal értelmezhető. Ezek jól tettenérhetők a nagy márkák, vagy nagy láncok felületein. Az egyszerűségük pontos és széleskörű kutatáson alapulnak. A lényeg, hogy nem a vevőnek kell igazodnia a felülethez, hanem a rendelési felületet igazították a vevőre.

Néhány tény az hazai online kereskedelemről

A netes vásárlás nem úgy teljesít, mint ahogy a digitalizáció növekszik. A netes vásárlások némiként megtorpantak a Covid után (nem csak itthon, globálisan is), nem véletlen, hogy a vásárlói élmény fontossá vált. Ma a magyar kiskereskedelmi forgalom 10-11 százalékát teszik ki, a netes vásárlás növekedése visszaállt a Covid előtti időszakra, úgy, hogy közben a hagyományos kiskereskedelem (növekedés tekintetében) összekapta magát.