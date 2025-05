Nagy István: történelmi fejlődésen ment keresztül a magyar vidék (videó)

A környezeti változások enyhítésére az erdészeti vagy természetvédelmi pályázatok mellett öntözésfejlesztésre 1300 termelő 180 milliárd forinthoz jutott, az öntözött terület 32 ezer hektárral nőtt.

Precíziós gépek beszerzésére 2400 agrárvállalkozás 173 milliárd forintot kapott,

önkormányzati pályázatokból 2500 projekt valósulhatott meg,

szennyvízkezelési megoldások, külterületi út- és településképi fejlesztések, amelyek 2,2 millió ember életét tették könnyebbé,

energetikai korszerűsítésre 115 milliárd forint támogatás jutott, a vidékfejlesztési források a paksi erőmű termelésének 20 százalékát elérő többletet eredményeztek – jegyezte meg.

A magyar agrárium eddig nem látott fejlődés előtt áll – hangsúlyozta.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a vidékfejlesztés nemcsak a vidéken élők érdeke, hanem az egész országé is. Ennek a tudatosítására összpontosít a VP eredményeit bemutató országos kampány is, amellyel a közösségi médiában és rendezvényeken is lehet majd találkozni – mondta.

A Fejlődő vidék című oldalakon megismerhetők majd a zöld jövő építésének, az élelmiszergazdaság fejlesztésének, a vidék megújulásának elemei – tette hozzá.