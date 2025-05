A magyar családok kimagaslóan sokat költenek SZÉP-kártyával

A tárca hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni akár utazásra, kikapcsolódásra is. A családok gondtalan pihenését a kormány a SZÉP-kártyával is kiemelten támogatja, amely a hazai turizmus teljesítményéhez is érdemben hozzájárul.

Áprilisban a SZÉP-kártya feltöltések mellett a költések is kimagaslóan alakultak, előbbi 35, utóbbi 14 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet. Az év első négy hónapjában közel 170 milliárdos SZÉP-kártya feltöltés segítette a hazai turizmust és a családok belföldi kikapcsolódását

– ismertette az NGM.