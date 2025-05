Szijjártó Péter: itt az ideje megálljt parancsolni a brüsszeli terveknek

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az atomerőművek működtetéséhez szükséges fűtőelemek vásárlását Oroszországból, még annak ellenére is, hogy több közép-európai országban is orosz technológiájú nukleáris létesítmények vannak, amelyek jelenleg kizárólag orosz gyártású fűtőelemekkel üzemelnek.

Hogyha az Európai Bizottság, ha Brüsszel megtiltja a közép-európai országoknak, így Magyarországnak is az Oroszországból származó fűtőelemek vásárlását, az tragikus következményekkel járna nem csak Magyarország, hanem egész Európa energiapiacára

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez olyan árfelhajtó hatással bírna, amelynek nyomán az európai gazdaság a mostaninál is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne.

Ma Európában kétszer-háromszor annyit fizetünk az áramért és négyszer-ötször annyit a földgázért, mint akár az Egyesült Államokban, akár Kínában. Így versenyképes gazdaságot építeni nyilvánvalóan nem lehet. Ez látszik is számos európai ország gazdasági teljesítményén

– mondta.

A magyar embereknek lehetőségük van azonban erre nemet mondani. A magyar embereknek lehetőségük van megálljt parancsolni ezen brüsszeli terveknek. A magyar emberek ezt megtehetik, hogyha a Voks 2025-ön részt vesznek

– jelentette ki.

Ezért arra kérek mindenkit, hogy mondja el véleményét lehet-e, legyen-e Ukrajna az Európai Unió tagja. Itt az ideje, hogy megállítsuk ezt a brüsszeli tervet, amely úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy közben a magyar családok rezsiköltségeit a többszörösére növelnék

– fűzte hozzá.