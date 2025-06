Védelmi ipari óriássá válik a 4iG SDT

Rámutattak: Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében a jövőben olyan piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helyt állni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből. Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a most meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz, köztük a német hadiipari programokhoz is. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani. Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben – az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett – könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást.

Hozzátették, az állam kezében lévő N7 Holding a jövőben is birtokolni fogja a szuverenitást és ellátásbiztonságot biztosító gyártást és termelést végző kritikus infrastruktúrákat, míg a kapacitások hatékonyabb kihasználása és az exportképesség optimalizálása érdekében azok hasznosítása, azaz a termelés és értékesítés, az új, többségében piaci szereplő által tulajdonolt vállalat feladata lesz a meglévő infrastruktúra bérlésén keresztül.

A védelmi ipar magánosítása, piaci szereplő általi működtetése nem példa nélküli az Európai Unió országaiban. Európa szerte a többségi magántőke részvételével működnek a védelmi ipari holdingok. A francia állam kisebbségi tulajdonos a Thales Group-ban, az olasz állam is kisebbségi tulajdonrészt birtokol a Leonardo S.p.A.-ban, de a német–francia–spanyol Airbus SE-ben is kisebbségi az állami tulajdon mértéke. Mindezek mellett a portugál Ogma, a spanyol Indra, a Safran Group, a KNDS és a norvég Kongsberg csoport esetében is a vegyes tulajdonlás szolgálja egyszerre a nemzeti szuverenitás megerősítését, a technológiai innováció ösztönzését, valamint a gazdasági hatékonyság és a piaci versenyképesség növelését – ismertette az NGM.