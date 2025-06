Ukrajna EU-s csatlakozásával veszélybe kerülne a magyar rezsicsökkentés

Amennyiben Ukrajna felvételt nyerne az Európai Unióba, elengedhetetlen lenne az energetikai infrastruktúráját is összekapcsolni a közösségével. A tagállamoknak óriási összegeket kellene pumpálni a ramaty állapotban lévő rendszerbe úgy, hogy belátható időtávon nem térülne meg. Ráadásul komoly veszélybe kerülne a magyar rezsicsökkentés is, nemcsak a direkt kiadások, hanem a piaci átrendeződések miatt is. Érdemes ezért megvizsgálni, hogy az ukrán energiarendszer integrációja milyen terheket róhat a magyar adófizetőkre és a háztartásokra – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Brüsszel terve veszélybe sodorná a magyar rezsicsökkentést

Ukrajna EU-s csatlakozás elképesztő költségeket vonna el

Először is rendbe kellene hozni Ukrajna energiainfrastruktúráját, amely jelentős felújításra szorul, hiszen a háború előtt is leromlott állapotban volt.

Az erőművek, gáz- és olajvezetékek, elektromos hálózatok helyreállításának becsült költségei folyamatosan emelkednek; a Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és Ukrajna kormányának év eleji jelentése szerint csak az energia- és bányászati ágazat 68 milliárd dollárt (mintegy 25 ezer milliárd forintot) emészthet fel. Az óriási összeget előreláthatóan részben az Európai Unió tagállamai, köztük Magyarország is fedezné.