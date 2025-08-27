A fix 3 százalékos hitel segítségével akár 50 ezer új lakás is épülhet

Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. A kínálat bővítése miatt új lakóparkok építésére engedményeket kapnak a beruházók, így a kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezerrel több lakás is felépülhet – írja a Világgazdaság.

A Zenga szerint az elmúlt 4 év tapasztalatai szerint minden harmadik új lakás Budapesten épül fel, minden ötödik pedig Pest vármegyében. Átlag feletti számban épülnek még új lakások olyan városokban, mint Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és Kecskemét, illetve a Balaton déli partjának településein Somogy vármegyében.

Így Budapest mellett ezeken településeken lehet érezhető hatása az Otthon Start programnak a lakásépítésekre nézve. A közleményben megjegyzik: a 3 százalékos hitel azoknak is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének, igaz, a négyzetméterár-limit miatt meglehetősen szűk a kínálat Budapesten.