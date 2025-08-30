Tisza-adó: ismét megerősödne a feketegazdaság a turizmus területén

Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, amely amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez, a feketegazdaság erősödéséhez is vezethet – vélik a szakértők, arra a kedden kiszivárgott dokumentumra hivatkozva, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a tervezet szerint ugyanis háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot – írja a Magyar Nemzet.

Újra felerősödhet a feketegazdaság

A dokumentumból az látszik, hogy a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét a szakértők ott látják, amikor valaki egy emeléssel elérné a következő kereseti sávhatárokat. Ilyenkor ugyanis munkáltatói és munkavállalói szempontból is felmerül: megéri-e hivatalosan emelni a fizetést.

Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, ismét jöhet a „zsebbe fizetés”, vagyis erősödhet a feketegazdaság, amelynek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.

A turizmus az egyik fő érintett

Ha a többkulcsos személyi jövedelemadóról (szja) van szó, akkor érdemes több ágazatot is számba venni. Ezek közül kulcsfontosságú szektor az utóbbi években rendkívül dinamikusan bővülő turizmus, amely jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez. Egyes becslések szerint a vendéglátással együtt a GDP 10 százalékát állítja elő, illetve a foglalkoztatásban is komoly szerepet tölt be, hiszen nagyjából 400 ezren dolgoznak a szektorban, közülük nagyon sokan idénymunkában. Esetükben különösen érzékeny kérdés az adókulcsok nagysága – mondta a lapnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ha bármiféle adóváltoztatás történik, akkor

az ott dolgozók elkölthető jövedelme csökken,

illetve erősödhet az adóelkerülés,

a fekete-, illetve szürkegazdaság szerepe

és a nem hivatalos foglalkoztatás.

Előfordulhat az is, hogy – látva a magasabb adófizetési kötelezettséget – akik korábban szezonálisan a turizmusban dolgoztak, nem fognak olyan intenzitással a turizmusban, de más területen sem dolgozni.

Mint mondta, a turizmus a feketegazdaság által az egyik legérintettebb szektor volt korábban, amelyet a kormányzat több intézkedéssel igyekezett visszaszorítani.

Az egykulcsos szja bevezetése mellett csökkentették a munkát terhelő adókat, járulékokat, bevezették az online pénztárgépeket és számlázási rendszert

amelyek hozadékaként csökkent a fekete-szürke foglalkoztatás nagysága, aránya, kiterjedtsége.

