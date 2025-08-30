augusztus 30., szombat

Szja

46 perce

Alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó

Szalai Piroska szerint hatalmas árat kellene azért fizetnünk, ha a Tisza Párt megszerezné a kasszakulcsot.

Alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó

Szalai Piroska, a miniszterelnök gazdasági tanácsadója szerint a Tisza Párt vezetésének részére készült Tisza-adóként ismert feljegyzésben olvasottak alapján Magyarországon mindenkit negatívan érintene a tervírja a Magyar Nemzet.

A jelenleg érvényben levő kedvezmények és a mentességek „szűkítése” – azaz valószínűleg eltörlése – miatt alig lesz olyan munkavállaló, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket.

Ha azt nézzük, hogy hány főt lehet szakmai szempontokkal alátámasztottan számolni, akkor én négymillió főt becsülök

– közölte a szakember.

További részletekért kattintson.

 

