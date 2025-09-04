2 órája
Meghosszabbítja együttműködését a 4iG és az Ökumenikus Segélyszervezet
Két évvel meghosszabbítja stratégiai együttműködését az Ökumenikus Segélyszervezet és a 4iG Csoport, ezzel még nagyobb lendületet adva a szervezet digitalizációjának és esélyteremtési programjainak. A 4iG Csoport célja, hogy a 200 millió forintos támogatás által aktívan hozzájáruljon a segélyszervezet hazai és nemzetközi karitatív tevékenységéhez, jótékonysági és szociális tevékenységének fenntartható működéséhez. A támogatás emellett lehetővé teszi az Ökumenikus Segélyszervezet digitális megújulását és biztosítja programjainak digitális hátterét is az IT-eszközpark bővítése, célzott informatikai támogatás biztosítása, valamint intézményi hálózatfejlesztés által – közölték a felek szerkesztőségünkkel.
Az Ökumenikus Segélyszervezet aktív szerepet vállal a digitális felzárkóztatásban, mert a digitális szegénység ma már nemcsak technikai hátrányt jelent, hanem komoly társadalmi kirekesztéshez is vezethet. Aki nem fér hozzá az internethez vagy nem tudja használni a digitális eszközöket, annak jelentősen csökkennek a továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyei. A segélyszervezet ezért nemcsak a rászorulók digitális esélyeit javítja, hanem saját szociális intézményeiben is fejleszti a digitális infrastruktúrát, és munkatársait is képzi annak érdekében, hogy gyorsabb, hatékonyabb és célzottabb segítséget nyújthasson a leginkább rászorulóknak.
A segélyszervezet céljait támogatva a 4iG Csoport 2023–2025 között 161 millió forint értékű adománnyal segítette a digitális fejlesztéseket. A sikeres együttműködés folytatásaként a partnerséget újabb két évre meghosszabbították, így a 4iG Csoport stratégiai távközlési és digitális partnerként összesen további 200 millió forint értékben járul hozzá a szervezet jótékonysági és társadalmi tevékenységéhez. A stratégiai partnerség részeként – az IT-eszközökkel és -szolgáltatásokkal való támogatás mellett – a 4iG csoport egyéb eszközökkel is támogatja a szervezet programjainak megvalósulását, így például önkéntes közösségével részt vesz az Ökumenikus Segélyszervezet karitatív tevékenységében is.
Stratégiai partnerként 2023 óta támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezetet, mert hisszük, hogy a szervezet működésének megerősítésével közösen tudunk tenni a digitális esélyegyenlőség előmozdításáért, valamint azért, hogy minél több rászoruló közösség számára váljanak elérhetővé a digitális világ nyújtotta lehetőségek, határon innen és túl. Fontos számunkra, hogy a technológiai eszközök biztosítása olyan átfogó társadalmi küldetést szolgáljon, amely valódi esélyt teremt a rászorulóknak
– mondta a megállapodás aláírásakor Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.
Segélyszervezetünk stratégiai célkitűzései között kiemelt helyen van mind a digitális szegénység elleni küzdelem, mind a szervezet munkájának digitalizációja és ezáltal még hatékonyabbá tétele. Hálásak vagyunk, hogy ebben a jövőbe mutató munkában stabilan számíthatunk a 4iG Csoportra, amit az újabb kétéves stratégiai megállapodás is megerősít
– hangsúlyozta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.
Az eddigi támogatásnak köszönhetően csökkent a segélyszervezet informatikai és logisztikai leterheltsége, így több erőforrás jutott a segélykérések kezelésére és a programok működtetésére. Megkezdődött a teljes szociális intézményhálózat felmérése és fejlesztése, korszerűbbé vált az adománykezelés és előrehaladt a szervezet digitalizációja is. 2024-ben csaknem 100 laptop, nyomtatók és IT-biztonsági eszközök kerültek az intézményekhez, amelyek jelentősen segítették a szakemberek mindennapi munkáját. A 4iG közreműködésével három intézményben elindult az internethálózat felmérése is, amely a következő években országos hálózatfejlesztéssé bővülhet. Az országos központban is sor került egy átfogó informatikai korszerűsítésre: megújult a hardver- és hálózati infrastruktúra, bevezettek egy modern hibajegykezelő rendszert, és elkészültek a működést támogató IT-szabályzatok. A megállapodás részeként a 4iG cégcsoport folyamatos informatikai támogatást nyújt, és 2026-ban frissíti a segélyszervezet vállalatirányítási rendszerét, valamint előkészíti annak további fejlesztését.
Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. Iskolakezdés együtt! segélyakciója
A stratégiai együttműködés részeként a One Alapítvány kapcsolati erőszak ellen küzdő programja, a Bright Sky is az Ökumenikus Segélyszervezet gondozásába kerül. A 2021 óta működő Bright Sky célja, hogy segítse a kapcsolati erőszak áldozatait és hozzátartozóikat: biztonságos, díjmentesen elérhető információforrást biztosít, valamint hasznos tanácsokkal támogatja a segítségkérést. Az Ökumenikus Segélyszervezet a program indulása óta szakmai partnerként vesz részt a hazai adaptálásban és fejlesztésben, a jövőben pedig gondozó szervezetként működteti tovább a Bright Sky programot. A segélyszervezet több mint három évtizedes tapasztalatával a bántalmazott nők, gyermekek és családok támogatásában, valamint országos krízisközponti és szociális hálózatával hatékony segítséget nyújt a kapcsolati erőszak érintettjeinek.