Magyarország a nemzetközi kereskedelem akadálytalan működésében érdekelt

A tárcavezető a magyar–japán üzleti fórumon hangsúlyozta, hogy a két ország közötti együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, és nincsenek vitás politikai kérdések a két kormány között, így gyakorlatilag szabad az út a vállalatközi kapcsolatok fejlesztése előtt.

Mai tárgyalásaim a japán kormány minisztereivel arról győztek meg, hogy Japán hozzánk hasonlóan a józan észre alapozva alakítja ki a politikai és gazdasági stratégiáját, és egyetértettünk abban is, hogy a kapcsolatainkat tovább kell bővíteni

– közölte.

„És ezt jól szimbolizálják a holnapi események is, amikor Oszakában, a világkiállítás helyszínén, ahol ötven gazdasági eseményt szervezünk, megnyitjuk Magyarország új konzulátusát” – tette hozzá.

Majd érintette napjaink technológiai forradalmát, és arról számolt be, hogy Magyarország nem követői pozícióban akar ebben részt venni, hanem vezető szerepre törekszik.

Gondolhatnák azt, hogy ez Magyarország részéről némi túlvállalás vagy túlzott önbizalom, de (…) egy főre jutó Nobel-díjakban vezetjük a világranglistát. A Rubik-kocka, a golyóstoll vagy éppen a Covid elleni oltóanyag mind-mind magyar feltalálókhoz kötődnek

– emlékeztetett.

„Ma, amikor a technológiai forradalomban a fenntarthatóság, a környezet védelme, a zöldmegoldások soha nem látott fontossággal bírnak, akkor joggal célozzuk meg a modernkori technológiai forradalom egyik vezető szerepét” – folytatta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy olyan vállalatok képviselői kísérték el az útjára, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntarthatóinfrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.

„A velünk tartó magyar vállalatok minden támogatást meg is kapnak Magyarország kormányától, hogy a japán vállalatokkal a lehető legszorosabb együttműködést építsék ki, valamint a japán piacon a lehető legszélesebb körű jelenlétet tudják létrehozni” – erősítette meg.

Illetve az eddigi eredményeket is méltatta, megjegyezve, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom éves szinten 2,5 milliárd dollár körül stabilizálódott, miközben a Japánba irányuló magyar export tíz év alatt nagyjából 50 százalékkal bővült. Emellett mostanra a japán cégek alkotják Magyarországon a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget, 30 ezer embernek adva munkát, a kormányzat pedig hét vállalattal, köztük a Suzukival és a Bridgestone-nal stratégiai partnerségi megállapodást kötött.

A miniszter arra is kitért, hogy a jelenleg zajló globális változások megrengették az eddigi világgazdasági status quót, és ennek Európa nagy vesztese, a kontinens versenyképessége ugyanis drámaian bezuhant az elmúlt években.