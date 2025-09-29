1 órája
Itt a népszerű áruházlánc újabb kuponakciója
Új kuponfüzettel jelentkezett a Spar és az Interspar. A kedvezményre jogosító 75 darab szelvény 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be az áruházlánc promócióban részt vevő üzleteiben szerte az országban. Az akár 50 százalékos megtakarítást is lehetővé tévő kuponok természetesen a MySPAR applikációban is hozzáférhetők, és 2025. október 2. és 12. között válthatók be a készlet erejéig.
A Joker kuponokkal bármilyen termékhez kedvezményesen juthatunk hozzá
Forrás: Spar
Lássunk néhány példát a kuponok beváltásával kapható kedvezmények közül!
Egy jó nap egy jó reggelivel indul
Az összes Kellogg’s gabonapehely 30 százalékos kedvezménnyel, a Milka croissant-ok pedig 25 százalékkal olcsóbban vásárolhatók meg. A Mokate 3in1 és a matcha 6 darabos italok 25 százalékos engedménnyel segítenek az energikus indulásban, a L’OR kapszulás kávék 10 darabos variánsai pedig 30 százalékkal olcsóbban érhetők el.
Tészta- és tengerimádók figyelem!
Mai rohanós világunkban jól jönnek a villámmegoldások: a Maggi üveges szószok 30 százalékkal, a levesek és krémlevesek akár 35 százalékkal lesznek olcsóbbak október első harmadában. A Barilla 1 kg-os durumtésztái 30 százalékkal, a Riceland basmati rizs 35 százalékkal kedvezőbb áron kerülhetnek most a bevásárlókocsiba. A 400 grammos csomagolt Regnum frankfurti virsli most 50 százalék kedvezménnyel érhető el, emellett a flakonos, talpas és üveges Univer mustárok 30 százalék kedvezménnyel érhetőek el. A tenger szerelmesei sem maradnak kedvezmények nélkül: a Frosta halrudak és halfilék 30 százalék árengedménnyel kaphatók, melléjük az Aviko Original gyorsfagyasztott hasábburgonya 30 százalék kedvezménnyel kerülhet a kosárba.
Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszer-pazarlást
A háztartási áruk is olcsóbbak lesznek
Az otthon rendben tartásában, takarításában is segítséget kapunk, hiszen a háztartási árucikkekre is jelentős kedvezményeket kaphatunk. A Somat mosogatógépszerek és -tabletták most 15 százalékkal olcsóbbak. A Domestos vécétisztító és -illatosító termékek 35 százalék, a Bref WC-illatosítók 40 százalék, a Surf mosógélek 30 százalék, a Vanish folteltávolítók 25 százalék, míg az Ambi Pur légfrissítők többsége 30 százalék árengedménnyel várja a vevőket.
Szépülj, frissülj, spórolj
A szépség- és testápolási polcokon a Gliss hajápolási termékek 35 százalék, a Rexona dezodorok és stiftek 20 százalék, a Dove és Fa tusfürdők 20 százalék kedvezménnyel érhetők el a kuponokkal.
Interspar-különlegességek
A kuponfüzet az Interspar áruházakban vásárlóknak is tartogat extra meglepetést, hiszen a LEGO készletekhez 30 százalékkal olcsóbbanjuthatunk hozzá, míg az Oral-B elektromos fogkefék és pótfejek szintén 30 százalék kuponkedvezménnyel vihetők haza.
Az őszi SPAR kuponakció keretében két Joker kupon és összesen 75 kedvezménykupon várja a spórolni vágyókat. A Joker kuponok 20 százalék kedvezményt biztosítanak bármely termékre, így ha a kedvencünk épp nem akciós, akkor is hozzáférhetünk.