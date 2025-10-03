október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Axiom Space

1 órája

Amerikai űripari vállalat stratégiai befektetőjévé válhat a 4iG

Címkék#4iG Csoport#űrinfrastruktúra#Axiom Space#vállalat

A 4iG Csoport 100 millió dollár tőkét fektethet az amerikai Axiom Space vállalatba, a felek további 100 millió dollár értékű projekt keretében Föld körüli adatközpont (ODC) fejlesztését tervezik, az erről szóló előzetes, nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírták – közölte a 4iG Csoport az MTI-vel pénteken.

MW
Amerikai űripari vállalat stratégiai befektetőjévé válhat a 4iG

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője. A megállapodást a 4iG Space and Defence (4iG SDT) írta alá az amerikai vállalattal. A 4iG SDT a 4iG Csoport tagjaként működő magyar vállalat, amely a védelmi és űripari technológiák kutatás-fejlesztésére, rendszerintegrációjára és nemzetközi piaci hasznosítására szakosodott. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött – közölte a 4iG.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi megállapodás magában foglalja a két vállalat potenciális együttműködését az első európai Föld körüli adatközpont (Orbital Data Center – ODC) programban, valamint a 4iG SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piacteréhez.

Kiemelik: a 4iG SDT az első európai partner, akivel az Axiom Space az ODC-programban együttműködhet, többek között a programhoz kapcsolódó innovációs kezdeményezések és infrastruktúra – például az optikai földi állomások – kiépítésében. Az ODC-program célja egy olyan új generációs adatközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségű adat közvetlen feldolgozását és tárolását. A Föld körüli adatközpontprogramban a két vállalat a következő öt évre 100 millió dolláros keretösszeget határozott meg. A projekt kapcsolódási pontként szolgálhat Magyarország és más stratégiai piacok között, ezáltal kiemelt nemzetközi pozíciót biztosíthat a hazai űriparnak – közölték. A nyilatkozat értelmében a 4iG SDT kihasználja az Axiom globális űripari piacterében rejlő lehetőségeket, ami biztosítja, hogy a magyar technológiai fejlesztések közvetlenül bekapcsolódjanak a nemzetközi űripari ökoszisztéma szereplőinek körforgásába.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a közleményben elmondta: a megállapodás mérföldkövet jelent az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolataiban, mivel egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy egy magyar vállalat stratégiai befektetőként jelenjen meg egy amerikai űripari cégben, erősítve a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködést. Magyarország űripari képességeinek nemzetközi elismerése új távlatokat nyithat a k+f területén, és megalapozza a hosszú távú kapcsolatot a globális piaci szereplőkkel – tette hozzá.

A houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén. Kiemelkedő szakértelmével és tapasztalatával vált ismertté a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) irányuló emberes küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station, a világ első kereskedelmi űrállomásának fejlesztésében. Emellett mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és -feldolgozásra. A vállalat nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása is.

Hangsúlyozták: a partnerség lehetőséget ad arra, hogy hazánk hosszú távon meghatározó pozíciót töltsön be a Föld körüli adatközpontprogram, valamint az űrbéli adatfeldolgozás és -tárolás területén, miközben erősíti hazánk és a közép-európai régió szerepét a globális űripari ökoszisztémában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu