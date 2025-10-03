Tovább növelte eredményességét a higiéniai papírtermékeket gyártó magyar cégcsoport

Kiemelték, hogy az év első hat hónapjában elért 38 milliárd forintos konszolidált árbevétel az egy évvel korábbi 34 milliárd forint után, valamint a tavaly félévit megközelítő, 4,1 milliárd forint EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a cég hatékonyságnövelő intézkedéseinek, valamint stabil piaci jelenlétének köszönhető.

Az év hátralévő részében is folytatja a termelés növelését, az exportpiacok bővítését a Vajda Papír

Forrás: Vajda Papír

A konszolidált adózás előtti eredmény a 2024 első félévi 3,2 milliárd forintról 3,7 milliárd forintra emelkedett.

A közlemény idézte Vajda Attilát, a Vajda Papír Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta,

a Vajda Papír stabil, hosszú távon is versenyképes üzleti modellje lehetővé tette, hogy a nemzetközi gazdasági környezet kihívásai ellenére is erősödjön, és tovább növelje eredményességét.

Az idei első fél évben a Vajda Papír csoport magyarországi vállalata 27 519 tonna készárut értékesített, 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az exportértékesítési volumen 34 százalékkal nőtt. A társaság által értékesített termékek átlagos bruttó ára nem csökkent, miközben a hazai piacon általánosan 4 százalékos áresés volt tapasztalható – ismertette a cégvezető.

Beruházások és termelésnövelés

A közlemény szerint a vállalat az elmúlt időszakban jelentős beruházásokat hajtott végre dunaföldvári telephelyén: ipari robotokkal automatizált feldolgozógépeket helyeztek üzembe, amelyek növelik a termelési hatékonyságot és csökkentik a logisztikai költségeket. Emellett a második alappapír-gyártósor sikeres telepítése és felfuttatása lehetővé tette, hogy a cégcsoport a teljes alappapír-szükségletét házon belül biztosítsa, így tovább csökkentve a külső piaci kitettséget.

A magyar vállalat a közép- és kelet-európai piacon, a Baltikumban és Skandináviában is jelen van

Forrás: Vajda Papír

A Vajda Papír az év hátralévő részében is folytatja a termelés növelését, az exportpiacok bővítését, valamint a fenntarthatósági beruházások megvalósítását. A vállalat célja, hogy 2025-ben meghaladja a tavalyi árbevételt, miközben az EBITDA-t is növeli. A vállalat ugyanakkor tudatosan készül a piaci és szabályozási kockázatok kezelésére, ideértve az alapanyagárak alakulását, a kamatkörnyezet változásait és a hatósági árszabályozás kihívásait – írták.