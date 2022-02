Észak felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, emellett a középső és déli megyékben többórás, részben szűrt napsütésre van kilátás. Az északkeleti határszélen előfordulhat kisebb havazás, havas eső. Estétől már túlnyomóan borult lesz az ég, és akkor északon valamint a Tiszántúlon gyenge eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de az északkeleti határnál pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 1, 8 fok közé hűl le a levegő.