Tovább szakadozik a felhőzet. Hétfő hajnalban általában gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, erősebben felhős körzetek azonban ekkor is lehetnek. A Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén az éjszaka első felében néhol még kialakulhat zápor, hózápor, később ott is kicsi a csapadék esélye. Mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható, de a szélvédett, kevésbé felhős, még havas részeken hidegebb is lehet.

Az ország nagyobb részén sok lesz a gomolyfelhő, emellett azért több-kevesebb napsütésre is számítani lehet.

Estétől fátyolfelhők is érkeznek. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati, délutántól a déli szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között várható.