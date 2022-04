Szerda délután többnyire zárt lesz a felhőzet, de kora délután még az Alföld keleti részein, késő délután pedig délnyugaton kisüthet a nap. Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok is kialakulhatnak, helyenként heves zivatar is lehet. Éjszaka a csapadék a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén fokozatosan megszűnik, de a felhőzet érdemi csökkenése csak hajnaltól valószínű az északnyugati, északi megyékben.

Csütörtökön általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de a Tiszántúlon késő délutánig még erősen felhős lesz az ég. A keleti megyékben továbbra is várható eső, zápor, illetve egy-egy zivatar is lehet, estére azonban lassanként ott is megszűnik az eső. Másutt csapadék nem valószínű.

Az északi, északkeleti szelet napközben több helyen erős, csütörtökön a Bodrogközben átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 17 és 20, a csapadékos keleti tájakon 13 és 16 fok között alakul.