Nyugat felől egyre vastagabb felhőtömbök sodródnak fölénk, a keleti országrészben viszont gyengén felhős, napos idő várható. A délutántól kezdődően előbb a Dunántúlon, később már a középső tájakon is egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarok is kialakulnak amelyekhez károkozó szélroham, jégeső is társulhat! Az éjszaka során tovább növekszik a felhőzet, illetve továbbra is várhatóak záporok, zivatarok. A csapadék súlypontja kissé keletebbre tolódik, és a heves kísérőjelenség egyre inkább a felhőszakadás lehet.

Szombaton erősen felhős égkép lesz a jellemző, ez alól kivételt az ország északkeleti része képez majd, ott számíthatunk a legtöbb szűrt napsütésre. Nagyobb számban a Dunántúlon, illetve a középső országrészen alakulhatnak ki több hullámban záporok, zivatarok, illetve eső is. Kelet, északkelet felé haladva csökken a csapadékhajlam.

Pénteken a délkeleti, szombaton az északi, északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Zivatarok környezetében azonban viharos, erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 25 és 31 fok között valószínű, de északkeleten ennél melegebb lesz, 34, 36 fok is előfordulhat.