A 25 éves férfi az élettársa, egy nő fotójával regisztrált fel egy társkereső oldalra, ahol nőkkel ismerkedett. Így ismerte meg későbbi áldozatát, akivel levelezett, majd tavaly április 4-én délutánra találkozót beszélt meg vele a H5-ös HÉV Aquincum megállójához.

Amikor a nő a helyszínre érve üzenetet küldött neki, azt hazudta, hogy egy sérült macskát talált, ezért egy közeli boltba ment, és a holmiját rábízta egy fiúra, akit az Amfiteátrumnál talál. Beszélgettek, majd a közös várakozás során a férfi különböző okokra hivatkozva többször magára hagyta a nőt azért, hogy újabb üzeneteket küldjön az álprofilról, és ezzel a helyszínen tartsa a nőt.

Egyszercsak a férfi átkarolta, magához húzta, és ölelgetni kezdte a nőt. Erre ő eltolta magától, és elindult a HÉV megálló irányába, de a férfi megragadta és a földre rántotta. A nő dulakodott a támadójával, aki megfenyegette, hogy megkéseli, majd szexre kényszerítette.

A rémült, de a lélekjelenlétét el nem vesztő nő közben megtalálta, és felvette a földről a dulakodás közben zsebéből kiesett sniccer pengét, és azzal a férfi combja felé szúrt. Aki ekkor a nőt hanyatt lökte, a nyakát hátulról átkarolta, aki közben segítségért kiáltott.

A kiáltást meghallva egy járókelő rákiáltott a férfira, aki elengedte a nő és elmenekült.

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség a 25 éves férfival szemben szexuális erőszak bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyészség most a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint indítványt tett egy vele szemben korábban, hasonló ügyben kiszabott 1 év 10 hónap tartamú felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére is - írja a Bors.