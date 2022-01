A soroksáriak egy emberként állnak a Szabó család mögött, akiket feldolgozhatatlan tragédia ért karácsony napján. Az édesanya, Viktória, éppen a 10 éves kisfiuk, Ábel ajándékával tartott hazafelé az autójával, amikor

Irtózatos sebességgel egy BMW csapódott a piros lámpánál szabályosan várakozó autóba. A 47 éves asszony azonnal meghalt, az ütközés ereje miatt esélye sem volt a túlélésre.

A TV2 Tények riportjából kiderül, hogy újra vezet, sőt már új autót is vásárolt magának a sofőr, aki egy kétgyerekes anya halálát okozta a Soroksári úton, Budapesten, amikor egy barátjával illegálisan versenyeztek és frontálisan a nő kocsijának csapódott. Az áldozat özvegye felháborodott és szemtanúk jelentkezését várja. Megtudta azt is, hogy a 22 éves sofőr két éve már összetört egy luxusautót, megtalálta a roncsot is. Azt is mondta, számára és a két félárván maradt gyerek számára a Karácsony örökre gyásznap lesz.