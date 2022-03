A rendőrségre több bejelentés érkezett március 20-án hajnalban arról, hogy egy férfi járókelőket bántalmaz Debrecenben a Nagyerdőn. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, ahol több sértettet is találtak, akik elmondták, hogy az elkövető minden előzmény nélkül beléjük kötött, majd ütni-verni kezdte őket. Előszőr egy férfit bántalmazott, majd nem sokkal később két társaságnak is nekiesett. Itt már válogatás nélkül ütött mindenkit, férfiakat és nőket is egyaránt – közölte a rendőrség.

Hozzátéve, hogy a rendőrök pontos személyleírást kaptak az elkövetőről, így azonnal a keresésébe tudtak kezdeni. Fél órán belül elfogták a 20 éves helyi lakost, akit előállítottak a rendőrkapitányságra.



A fékevesztett férfi gyanúsítotti kihallgatására már lecsillapodott, részletes beismerő vallomást tett a nyomozóknak. Tettét azzal magyarázta, hogy az alkoholtól mindig ingerült lesz. A sértettek könnyű sérüléseket szenvedtek a bántalmazás következtében.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a gyanúsítottal szemben - írja a Tények.

