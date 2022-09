Büszkék vagyunk azokra a balatonföldvári munkatársainkra, akik példamutató higgadtsággal és türelemmel kezelték az intézkedésükkel szemben tanúsított szándékos ellenszegülést

- fogalmazott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság köleményében a kollégáit ért atrocitásról.

Az egyenruhások szeptember 24-én este Balatonszemesen próbálták igazoltatni a férfit és hölgy utasát, azonban többszöri felszólításra sem voltak hajlandóak igazolni személyazonosságukat. A rendőrök kiszúrták, hogy a múlt szombaton tanúsított viselkedés nem különleges a férfi részéről, hiszen a Facebook oldalán több a rendőrséget szándékosan sértő és provokatív bejegyzés látható.

A szóban forgó igazoltatásról a sofőr videót készített és feltöltötte a yotubera, a videó leírásában, pedig olyanokat írt, mint a rendőrök "pszichopaták, szolgák" és, hogy miután nem azonosította magát a férfi és utasa a csuklójára "húsba vágásig szorították a bilincset, hogy úgy érezte levágja a csuklóját." Azt is állítja az előállított sofőr, hogy utasától ellopták a telefonját a rendőrök, illetve azt is, hogy nem támadta meg a nő a férfivel szemben eljáró rendőrnőt, hanem csak igyekezett megakadályozni a szerintük kegyetlen, erőszakos cselekményt,

vagyis az előállítást, amely azonban a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szerint és a parancsnoki kivizsgálás alapján is teljesen jogszerű és szakszerű volt.

A rendőrség közleményében azt írta, a férfi által leírtak nem felelnek meg valóságnak.

A videót feltöltő férfi a leírásban úgy fogalmazott: "Ez a törvénytelen eset megerősített minket abban, hogy az Amerikában vállalatként bejegyzett MAGYARORSZÁG, vállalati (POLICE) szolgáit és ügynökeit a megfelelő UCC zálogjog bejegyzésen keresztül teljes vagyonelkobzásra és szabadságvesztés terhe mellett felelősségre vonják a többi adóssal együtt az Amerikában hatályos vállalti törvények értelmében."

A jogszerű rendőri intézkedésen kiboruló férfi a közösségi oldalára is feltette a leírást, amelyhez fotókat is mellékelt az állítólagos sérüléseiről. A kommentelők nem kímélték, volt aki azt írta, egyszerűbb lett volna a személyi igazolványát bemutatni, de olyan is, aki feltételezte, hogy a bejegyzés szerzője szerint a Föld lapos. Persze akadtak néhányan, akik összeesküvés elméletekkel védték a férfit. Ellene és barátnője ellen

a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt feljelentést tett a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen, a hivatalos személyek sérelmére elkövetett becsületsértés miatt pedig nyomozást folytat.

Molnár Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány az eseményeket követően köszönetét fejezte ki az intézkedésben résztvevő kollégáinak, akiket parancsnoki elismerésben is részesített - írja a sonline.hu.