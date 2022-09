Tragédia történt a XI. kerületben, egy kistestű kutya veszítette életét, miután egy megvadult társa megtámadta. Egy Gellért-hegyhez közeli lakásból szökött meg a vélhetően Bullterrier típusú kutya, ami rátámadt egy Yorkshire terrierre a hegy egyik füves részén.

A támadó eb szétmarcangolta áldozatát, a kiskutyának esélye sem volt a túlélésre. A gyilkos négylábú gazdája csak később került elő, és csak akkor derült ki, hogy kiszökött tőle a kutyája.

A sokkoló esetnek volt egy női szemtanúja, aki a közösségi oldalán számolt be a látottakról, ami mellé egy felhívást is megfogalmazott. A nő arra kérte az olvasókat, ha van olyan személy még, aki látta rajta kívül a brutális támadást, akkor jelentkezzen, hogy közösen rendőri feljelentést tegyenek a megvadult eb gazdája ellen.

A posztból az is kiderült, hogy nem csak a nő nézte végig a véres támadást, hanem egy 7 év körüli kislány is. Leírásában közölte: a gyermek sokkos állapotba került a látottaktól.

Szotyi kutya életét veszítette egy hasonló támadás közben

Korábban a Metropol számolt be elsőként a tragikus kimenetelű találkozásról, amely során egy felelős gazdi pórázon sétáltatott kutyája az életével fizetett egy gondatlan kutyatulajdonos nemtörődömsége miatt. Egy támadásairól többször is ismert magyar vizsla Zsombor ölte meg kistestű társát Szotyit a kis Yorkshire terriert a budai Várban 2021 decemberében. A tragédiákat megelőzvén szeretnék elérni a budai kutyások, hogy jogi következménye legyen a felelőtlen gazdik tevékenységének. Az már csak hab a tortán, hogy nem csak neveletlenséggel, hanem a póráz nélküli sétáltatással is fenyegetik a kisebb testű jól nevelt kutyákat.

Tilos belterületen póráz nélkül vezetni kutyánkat

„Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.” – olvasható a 41/2010. (II.26.) Kormányrendeletben. Korábban több cikkünkben is bemutattuk, hogy Budapest szerte balhék sokaságát okozza, hogy sokan még mindig nem tartják be a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályokat, és így idővel bekövetkezik a baj - írja a Metropol.