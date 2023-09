Rózsavölgyi Vilmos közel a hetvenhez kiváló egészségnek örvendett. Az ország egyik legtapasztaltabb repülős szakembere korábban oktatóként is tevékenykedett, a szenvedélyét pedig a két fiának is átadta. A börgöndi repülőnapon a fiatalabbal, Árpáddal ült be egy T-28-as Trojan típusú gépbe. Elöl foglalt helyet a fiú, mögötte az édesapja.

Kiváló hangulatban voltak a repülés előtt. Vili bácsinak a tervei szerint ez volt a búcsúrepülése, és a sors úgy hozta, hogy sajnos az is lett. Délután 3 óra 10 perckor szálltak fel, és körülbelül 10 perc múlva bekövetkezett a baleset

– mondta egy neve elhallgatását kérő informátor.

Hogy a becsapódás előtt ki vezette a gépet, egyelőre nem tudható, de mint a Bors cikéből kiderül, a szakértő a lapnak elmondta, hogy általában az elöl ülő pilóta irányít, mindkettőjük előtt van kormány, melyek egyébként párhuzamosan működnek.

Az időjárás kedvezett a kirándulóknak. Talán túl meleg is volt, és éppen ezért annyira híg volt a levegő, hogy a pilótáknak plusz sebességgel kellett repülniük a manőverek biztonságos végrehajtásához. Ez önmagában még nem is lett volna probléma, hiszen a gépek amúgy is 400-500 km/h-s sebességgel haladnak. A nagyobb baj az lehetett, hogy olyan termikus fel- és leáramlások voltak, melyeket nem lehetett előre kiszámítani. Ezek nyilvánvalóan egyetlen térképen sem szerepelnek. Közérthetően úgy a legegyszerűbb ezt megfogalmazni, hogy egy-egy emelés úgy hat a gépre, mintha egy lapáttal alávágnának

– magyarázta a pilóta.

"Valószínűsíthető, hogy az emelés merülőoldalát kapták el. A videókon is látszik, hogy amikor az orsómanőverhez felhúzták a gép orrát, körülbelül 10 fokra siketült a 30 fokos szög helyett – szögezte le a szakértő, és hozzátette: a műrepülésben különösen fontos, hogy kialakuljon a pilóták mozdulataiban az automatizmus" – mondta a szakértő.

Tény, hogy mindkét pilótának több ezer órás tapasztalata volt, ami Magyarországon ritkaságnak számít.

Nem mondanám azt, hogy a tragédiát pilótahiba okozta, igaz, a kiváltó okot hosszas vizsgálatok során fogják megállapítani. A balesetet ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a Forma 1-es versenyen leszakad az eső, és ettől az aszfalt benedvesedik. Egy kanyarban a pilóták ilyen esetben ugyanúgy odaverhetik az autót, dacára annak, hogy a világ legjobb sportolói

– fogalmazott a két pilótát jól ismerő szakember.