11 év fegyházra ítéltek korábban egy férfit, aki többször is megerőszakolta nevelt lányát. A kislányt akkor kezdte el molesztálni, amikor az még csak 5 éves volt.

A férfiről közben az is kiderült, hogy élettársát és saját gyerekeit is verte, állatokat is kínzott, a macskájukat a mosogatóba fojtotta - írja a Tények.