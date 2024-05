A nő maga is megpróbált utánajárni a dolgoknak, és találkozott az utalások címzettjeivel. Ők azt állították, hogy nem tudják, hogyan került a számlájukra a pénz. Ezt a nő a magát katonának kiadó, a Facebookon Jamesként regisztrált embernek is megírta, aki figyelmeztette, hogy nem lett volna szabad találkoznia velük. Biztosította a nőt, hogy ez nem csalás, a szerelmük be fog teljesedni, amint Magyarországra tud utazni.