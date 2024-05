Hatalmas a felháborodás

A helyiek között lincshangulat alakult ki az életben maradt audissal szemben: a helyiek életfogytiglant kérnének a túlélő száguldozóra.

– Nagyon felháborító az, ami történt! Egy újgazdag fiatal a haverjával azt képzelte, hogy profi autóversenyzők a sportautóikkal. Viszont arra már nem gondoltak, hogy mások életét is veszélyeztetik és tessék, meg is van a baj! Sokáig az a hír járta, hogy a nagymama életét vesztette, de kiderült, hogy életben van, küzdenek érte, megműtötték – mondta indulatosan P. László egy helyi lakos, aki szerint, ha hátulról mennek a Suzukiba, akkor nagy valószínűséggel a kisgyermek is meghalt volna!

Én úgy gondolom, hogy az alap, hogy elveszik a túlélő audis jogosítványát, de a két halott miatt életfogytiglanit kérnék rá, de nem csak én.. Itt mindenki helyben mindenkitől ezt hallom!

– mondta László a Borsnak.