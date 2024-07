Kedden robbant a hír, hogy elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet Lagzi Lajcsi, aki állítása szerint a legnagyobb titokban távozott a baracskai börtönből, azonban újságírókat értesített a szabadulása időpontjáról, akikkel beszélt is és fotókat is készítettek róla, ahogyan egy fát ölelget a szabadulását követően. Ezen sokan felháborodtak, ugyanis a trombitás ismét hazudozott arról, hogy elfogadták-e a kérelmét, melyről hónapok óta titkolózott az ügyvédjével, dr. Csontos Zsolttal, akit állítólag a családja leváltott, és más ügyvédet bíztak meg a fellebezéssel...

A reintegrációs őrizet elrendelése tárgyában a másodfokú eljárásban nem én jártam el, így erről nem nyilatkozom

- magyarázta június végén a mulatós zenész korábbi jogi képviselője, de valószínűleg már ekkor is valótlant állítottak, hiszen már tudhatták, hogy kedvező elbírálásban részesül a szabadságvesztését töltő Lagzi Lajcsi, aki már korábban testvérének is megtiltotta, hogy róla nyilatkozzon, nehogy kiderüljenek a részletek.

Semmilyen információm nincs a testvérem szabadulásának időpontjával kapcsolatban, és ezt most őszintén mondom

- mondta Galambos István, Lagzi Lajcsi testvére, aki korábban többszö is beszélt a zenészről, de most kiderült, miért hallgatott el egy jó ideje.

Engem megkért a testvérem, hogy ne nyilatkozzak. Jómagam is az ügyvédtől kapom az információkat, szoktunk beszélni telefonon.

Annyi tudok, hogy a testvérem hetente ötven percet beszélhet és az az idő sokfelé el szokott repülni, hiszen beszél a gyerekeivel és a jogi képviselőjével is" - magyarázkodott a trombitás testvére egy hónappal ezelőtt, ezért is érte az embereket váratlanul, hogy mégis elengedték 14 hónap után a végig hazudozó és trükköző Lagzi Lajcsit, ezzel hatalmas felháborodást váltott ki sokakból, durván szidják a szabadulásáról szóló hírek alatt - írja az Origo.

Felháborodtak az emberek

Sokaknak szemet szúrt, hogy ahhoz képest nincs rossz bőrben, mint ahogyan eddig előadta, amikor oxigénmaszkot viselt, vagy mentővel vitette be magát a börtönbe áprilisban, vagy akkor, amikor azt mondta, mindent csak pépesítve tud elfogyasztani, ezért nem megfelelő számára a börtönkoszt. A mulatós zenész erre hivatkozva is próbálkozott már hamarabb szabadulni, de ez nem sikerült neki, ugyanis úgy tűnik, ez is hazugság volt, és saját magát buktatta le, amikor elújságolta, milyen ételekkel várták otthon a gyerekei. Lagzi Lajcsi elmondása szerint gyerekei a kedvenc ételeivel várták őt, májgaluskalevessel, rakott krumplival, rántott hússal és lecsóval, míg a börtönben a tésztát is ledaráltatta, és a pörköltnek is csak a szaftját tudta meginni.

Az áramlopásért elítélt mulatós zenész láthatóan egyáltalán nem akarta letölteni a büntetését, volt olyan időszak is, amikor egyáltalán nem evett, vagyis éhségsztrájkot folytatott arra hivatkozva, hogy nem adnak neki megfelelő ételt, amit speciális étrendjébe beilleszthetne.

Nagyon gyenge, mivel alig eszik valamit, mióta bekerült. Dokumentálják odabent, milyen kevés ennivalót fogyaszt: szinte érintetlenül viszik el tőle az ételeket.

Nem lelki okai vannak az étvágytalanságának, ez is összefügg a betegségeivel. Véleményem szerint egyértelműen nincs abban az állapotban, hogy a büntetését meg tudja kezdeni, így nagy valószínűséggel megszakítják azt. Csak az a kérdés, hogy mikor

- vélekedett az ügyvédje korábban, viszont eddig ez a megszakítás váratott magára.

Lagzi Lajcsi a benn töltött 14 hónap alatt folyton próbálkozott valamivel, egyfolytában a körülményekre panaszkodott, például arra, hogy keveset telefonálthat a családjával. Úgy is panaszkodott, hogy végig folyamatos orvosi megfigyelés alatt állt, valójában a cellájában egy napot sem töltött el, mivel a berettyóújfalui börtönkórházban kezelték az állítólagos tüdőtágulata, azaz úgynevezett COPD miatt, mely egy gyógyíthatatlan betegség.

Mindeddig hiába hivatkozott a kérelmeiben erre, nem engedték ki, és nem kapott enyhítést sem, egészen július elsejéig, amikor mégis távozhatott hajnalban a baracskai börtönből.

Egyre gyengébb vagyok, nagyon keveset eszem, már alig vagyok képes a pépesített, turmixolt ételek elfogyasztására is. Nem kapok külön ételeket, ugyanazzal kell beérnem, mint a többi fogvatartottnak, csak éppen azokat a kajákat leturmixolva tudom elfogyasztani.

Mindenki elképzelheti, milyen, amikor a mákos tésztából egy kocsonyás, nyúlós massza lesz, és azt kell megennem. Már nem tudtam mit kitalálni, hogy valamennyi kalóriát azért bevigyek a szervezetembe, így kacsazsírt szoktam tenni a teámba, azt szürcsölöm el. Mivel a gyomrom már nem bírja a sok leturmixolt ételt sem, kértem, hogy szinte csak leveseket kapjak, legalább azoknak a levét meg tudom inni. Hiába vagyok a bevonulásom óta az egészségügyi részlegen, a betegszobán sem javultak az egészségügyi értékeim, sőt: vannak, amelyek romlottak is" - magyarázkodott korábban a trombitás, akiről egy másik zenész, MC Hawer elárulta, hogy ismeri az ottani börtönőröket, akik elmondták, nem kedvelik Lagzi Lajcsit, ami a fentiek tekintetében nem meglepő.