RÁK

Hétfőn rád is erősen hat a Skorpió Vénusz. Szinte olvasol a másik gondolataiban, és nagyon szenvedélyes is leszel. A rejtett összefüggéseket is azonnal meglátod. Az is lehetséges, hogy olyan pénzügyi lehetőséget kapsz, amit vétek lenne visszautasítani.