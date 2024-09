Nagyon furcsa körülmények között veszett nyoma pénteken a 29 éves Bódog Dánielnek. A férfi édesanyja a rendőrséghez, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesülethez fordult segítségért, de az internet népét is arra kéri, jelezzék, ha látták a fiát.

A férfi Kalocsa és Dusnok között szállt le egy buszról, mert rosszul érezte magát. Édesanyjáék azonnal elindultak érte, de már nem találták meg. Közben az interneten valaki azt írta: látta, ahogy Dániel egy hídról a Dusnoknál található Vajas medrébe ugrott.

Bódog Dániel pénteken tűnt el, a kutatásába szombaton, a felkérés után kapcsolódtak be a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai. Badacsonyi László, a közösség vezetője elmondta, hogy szombaton keresőkutyával kezdték keresni Dánielt. Az állat Dusnoknál, a Vajas medrénél fogott szagot, amit egészen a fajszi Duna-partig követett is, ott viszont eltűnt minden Dánielre utaló nyom. Vasárnap már a vízen is kutattak Dániel után, de akkor sem jártak eredménnyel.