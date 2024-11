Sándor állatorvosként dolgozott, nevét a településen mindenki ismerte. Nem véletlen: a férfi közismert alakja volt a helyi kutyás életnek is, mivel vizslatenyésztéssel is foglalkozott. Helyiek most összefogtak, hogy segítenek a házaspár gyerekein: a 13 éves Sarolta és a 16 éves Gyopár árván maradtak.