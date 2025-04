A ritka régészeti leletek a napokban kerültek elő a bugaci Aranymonostor közelében. A gyermekáldozatok csontmaradványai az 1241-42-es tatárjárás pusztításának, tömeggyilkosságainak újabb kézzelfogható bizonyítékai - írta meg a baon.hu. Nagyon durva, megrendítő látványt mutatnak az az ásatásról készült galéria képei melyeket a lap szintén közreadott. A meggyilkolt fiatalokat alig földelték el - áll a lapban.

Meggyilkolt gyermekek maradványaira bukkantak Fotó: Bús Csenger (több fotóért látogasson el a baon.hu-ra)

A meggyilkolt gyermekeket épp csak elkaparták

A sorba ültetett vagy guggolva kivégzett gyermekek maradványai is azt sugallják, ami beigazolódott, hogy a település teljes elfoglalása történt meg. A pusztítás nyomán szanaszét fekvő holttesteket a fertőzés veszélye miatt épp, hogy csak elkaparták – sorolta Rosta Szabolcs az ásatásvezetője, aki azt is elmondta, hogy az emberi maradványok mellett úgynevezett állatcsont-szőnyeget is találtak. A több ezer állatot a monostorban fogyaszthatták el a tatárok és egyszerűen kidobták a csontokat az árokrendszerbe.