Bárkiből nyomozó lehet egy estére: megnyílnak Rendőrpalota kapui (videó)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kutyavezetői bemutatót tartanak a rendőrség szolgálati kutyáinak munkájáról, de lesz „felismerésre bemutatás” is, ahol a látogatók maguk is kipróbálhatják a filmekből ismert detektív tükröt, a BRFK lőkiképzőinek a vezetésével pedig lézerlövészeten vehetnek részt a jelentkezők.

Betekintést nyerhetnek az érdeklődők a kibernyomozás világába és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaitól mindent megtudhatnak – ami publikus és a nyomozást nem veszélyezteti – a poligráfról, és lesz olyan is, aki ki is próbálhatja. A látogatók pszichológusok segítségével tesztelhetik figyelmi képességeiket, felmérhetik stresszel való megküzdési készségeiket, illetve elsajátíthatnak hasznos relaxációs technikákat is.

A Rendőrpalota előtti díszburkolaton egy emberölés vagy öngyilkosság helyszínét rendezik be, ahol a látogatók együtt nyomozhatnak a rendőrökkel, nyomot rögzíthetnek, és a nyomozókkal együtt oldhatják meg az ügyet.

A Rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy régen milyen autóval és motorral közlekedtek a rendőrök, milyen egyenruhát viseltek. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egy Trophy típusú szolgálati hajót állít ki, valamint egy Sea Doo típusú Jet-skit, amit a látogatók ki is próbálhatnak. Aki szeretné, használhatja a 360 fokos Spinner szelfigépet.

A Nyomozó Tanodában – a Bűnmegelőzési Centrumban - a legkisebbek nyomozó játékokat, a nagyobbak online és oktató játékokat próbálhatnak ki.

A Rendőrpalotában meghirdetett programok előzetes regisztrációval látogathatók, regisztrálni a https://www.muzej.hu/ oldalon lehet, a külsős programokra regisztráció nem szükséges.