Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)
Vasárnap éjjel egy órakor a Duna alsó rakpartján, az V. kerületben, a Zoltán utcánál a vízparti kövekre zuhant egy ember – közölte a katasztrófavédelem.
A budapesti rakpart köveire zuhant egy fiatal lány hajnalban
Forrás: Facebook
A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika segítségével, tűzoltó létrákkal a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak − írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva a Magyar Nemzet.
