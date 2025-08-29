augusztus 29., péntek

Kanapék extrákkal: nem akármivel „bélelték ki" a bőrheverőket

Nem mindennapi fogásról számolt be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon. A pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája szimatolta ki azt a 66 kiló marihuánát, amit a z Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek.

MW
A bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban – olvasható a közleményben.

A termékek az Egyesült Államokból, Illinois-ból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül – tették hozzá.

A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy 

egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.

Az információ valósnak bizonyult:

 augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.

A bútorok belsejében 

összesen 100, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle.

A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna – tették hozzá.

A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket – áll a közleményben.

 

