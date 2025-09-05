1 órája
Taxisofőr támadt egy buszvezetőre
Egy dühöngő taxisofőr megtámadott egy buszsofőrt a Keleti pályaudvarnál – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy egyre több támadás éri akár verbálisan, akár fizikailag a MÁV-csoport szolgálatot teljesítő munkatársait, aminek megálljt kell parancsolni.
Forrás: Hegyi Zsolt/Facebook
Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-vel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát
– hangsúlyozta Hegyi Zsolt. Majd ismertette: az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársuknak és félelmet keltett az utasokban. „A taxis a támadás után egyszerűen továbbállt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz” – tette hozzá.
A MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen
– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. Hegyi Zsolt a megtámadott sofőrnek gyors és teljes felépülést kívánt, a feltartott utasoktól pedig elnézést kért. Emellett a közlekedés résztvevőitől azt kérte, hogy a közösségi közlekedésben dolgozókkal működjenek együtt, hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap mint nap.
Krimi
- Késsel támadt tanárára egy 17 éves diák (frissült)
- Zavart férfi ölte meg az édesanyját Soroksáron
- Kiderült, hogyan végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa
- Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)
- Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott (videó)