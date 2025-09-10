szeptember 10., szerda

Hihetetlen: egy tinédzser hekkelte meg az állami hivatalokat (videó)

A 15 éves Pest vármegyei fiút azonosították, gyanúsítottként kihallgatták. A tinédzsert, aki még tavaly ősszel törte fel az állami intézmények informatikai rendszerét, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

Forrás: police.hu

Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.

In,A,Dark,Room,,A,Hacker,Works,On,His,Laptop,
A tinédzser neve már korábban is felmerült hasonló informatikai támadásoknál (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.

A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el - tették hozzá.

A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: 

a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.

A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült.

A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik

 – áll a közleményben.

