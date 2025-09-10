Hihetetlen: egy tinédzser hekkelte meg az állami hivatalokat (videó)

Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.

A tinédzser neve már korábban is felmerült hasonló informatikai támadásoknál (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.

A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el - tették hozzá.

A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: