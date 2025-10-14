október 14., kedd

Megdöbbentő

1 órája

Meghalt egy rolleres, amikor elütött egy őzet, az állat sem élte túl

Címkék#rendőrség#Nagykőrös#rollerest

Elképesztő baleset történt: egy rolleres belehalt, ahogy elütött egy őzet. Az állat a helyszínen elpusztult, a rollerest még be tudták szállítani a kórházba, de végül nem élet túl a balesetet.

Vaol.hu
Rollerbaleset: senki nem élte túl

Forrás: Pest vármegyei rendőrség

Súlyos közlekedési baleset történt a napokban Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. Az állat elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette - írja a rendőrség nyomán a baon.hu.
A megrázó videófevételt ide kattintva lehet megnézni.

A rendőrség ismét figyelmeztet, hogy milyen előírásokat kell betartani rollerrel:

Viselj védőfelszerelést!  - a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához
Tartsd be a sebességhatárokat!  
Légy figyelmes a külterületeken! - ezeken a területeken – főleg az őszi időszakban - gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készülj a hirtelen megjelenésükre
Használj megfelelő világítást és jelzéseket!  - különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyenek és te is jól lásd az utat 
Ne vállalj felesleges kockázatot! - a közlekedésben a legfontosabb a biztonság

 

