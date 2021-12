Fésős András Kelj fel és járj címmel készülő, apa-fia drámájának szavazott meg 450 millió forint gyártási támogatást a Nemzeti Filmintézet, vagyis az NFI Filmszakmai Döntőbizottsága. A film szereplőválogatása már elkezdődött, a forgatás jövő év elején indul.

A Kelj fel és járj főhőse egy karizmatikus, ötvenes tűzoltó, Félix, aki napról napra hozza le a hidakról a kétségbeesett embereket, öngyilkosjelölteket vallásos megszállottsággal, bármi áron.

Félix bevett szokása, hogy utánajár megmenekítettjeinek, hogy erősítse az életbe vetett hitüket. A város őrangyalaként tisztelik őt. Mentéseire nagy szükség van, mert egyre többen akarnak véget vetni életüknek a hitetlen nagyvárosban, ahol a gyakori esőzések miatt lakások áznak be, egyre gyakrabban tör fel a víz a csatornákból. Félix harcban áll egyetlen fiával, aki őt okolja anyja haláláért, és lázad ellene. Egy különös találkozás azonban mindent megváltoztat a tűzoltó életében.

A Kelj fel és járj operatőre Szatmári Péter, látványtervezője Hujber Balázs, a producer Hutlassa Barnabás. A film várhatóan jövő év végén kerül a mozikba.

Fésős András rendező, forgatókönyvíró a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett. Az 1993-ban készült, Az eltűnt mozi című vizsgafilmjét Diák Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia. Első játékfilmje, az ifjú Szabó Győző főszereplésével készült Balra a nap nyugszik, amely 2000-ben készült, itthon és a nemzetközi filmfesztiválokon is szép sikereket ért el. Fésős András azóta rövid- és dokumentumfilm rendezései mellett sorozatokat és színházi produkciókat is rendezett. A Kelj fel és járj című forgatókönyvét a Hartley-Merrill nemzetközi forgatókönyvírói versenyen is díjazták.

Borítóképünk illusztráció